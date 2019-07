Kotimaa

Entisen puolisonsa auton polttamisesta epäilty mies vangittiin Liperissä

Liperin

Poliisille

keskustassa 26. kesäkuuta autojen polttamisesta epäilty mies on vangittu, kertoo Itä-Suomen poliisilaitos tiedotteessa. Vangitsemisesta päätti maanantaina Pohjois-Karjalan käräjäoikeus todennäköisiin syihin pohjaten.Poliisi sai keskiviikkona puolenyön aikaan tiedon, jonka mukaan Liperin keskustassa sijaitsevan rivitalon pihamaalla paloi sinne pysäköity henkilöauto.Palossa tuhoutui yksi henkilöauto kokonaan, ja sen vieressä olleet kaksi muuta autoa vaurioituivat, poliisi kertoo.selvisi esitutkinnassa nopeasti, että palo oli mitä ilmeisimmin sytytetty tahallaan.Torstaina 27. kesäkuuta poliisi otti kiinni liperiläisen noin 30-vuotiaan miehen, jota se epäilee teosta. Mies on poliisin kuulusteluissa myöntänyt sytyttäneensä tuleen auton, jonka omistaa hänen entinen puolisonsa.Palossa syntyneet vahingot ovat niin suuret, että poliisi tutkii asiaa törkeänä vahingontekona. Syyte miestä vastaan on nostettava elokuun loppuun mennessä.