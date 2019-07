Useita asukkaita evakuoitiin kerrostalon sytyttyä palamaan Lahdessa, ”Palon voimasta kertoo, että se rikkoi asunnon suuren ikkunan”

Kotimaa

Useita asukkaita evakuoitiin kerrostalon sytyttyä palamaan Lahdessa, ”Palon voimasta kertoo, että se rikkoi as

Lahden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy