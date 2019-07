Kotimaa

Jätevesilain siirtymäajan loppu lähenee, tuhannet viivyttelevät yhä remontin aloittamista

Tuhansien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kunnat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Ei sieltä mitään sakkoja tule, jos ei heti saa urakoitsijaa.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuntaliiton

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Suomalaiset ymmärtävät puhtaan juomaveden ja uimaveden merkityksen.”