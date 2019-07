Kuuttien verkkokuolemat herättivät kansalaiset, ministeriön ja järjestöt: ”Verkko vain heitetään veteen ja toivotaan parasta”, kritisoi asiantuntija

Kotimaa

Kuuttien verkkokuolemat herättivät kansalaiset, ministeriön ja järjestöt: ”Verkko vain heitetään veteen ja toi

Nuorten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuluvan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Saimaannorppien

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ammattikalastajien

Kuuttien