Kotimaa

Kymmenvuotiasta poikaa purrut mastiffi lopetettiin Hämeenlinnassa

Tiistaina

Hämeenlinnassa nuorta poikaa purrut koira on lopetettu, poliisi kertoo. Koiran omistaja ilmoitti poliisille vieneensä koiran eläinlääkärille lopetettavaksi. Koira oli rodultaan mastiffi.Koiran puremaksi joutunut kymmenvuotias poika on edelleen sairaalahoidossa.Suurikokoinen koira kävi tiistaina pyörätiellä pyöräilleen lapsen kimppuun, kun kahta koiraa ulkoiluttanut nainen ei kyennyt hallitsemaan toista koiraa. Koira puri lasta, joka sai vammoja useaan paikkaan ympäri vartaloa.Poliisi on aloittanut tapauksesta esitutkinnan.