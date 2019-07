Kotimaa

Luonnonsuojeluliitto jakoi ennätysmäärän norpille vaarattomia katiskoja Puumalassa

luonnonsuojeluliiton Vaihda verkot katiskaan -tapahtuma keräsi ennätysmäisen osanottajamäärän lauantaina Etelä-Savon Puumalassa.Luonnonsuojeluliiton mukaan 132 vapaa-ajan kalastajaa antoi norpille vaarallisen verkkonsa pois ja sai vastalahjaksi turvallisen, tiukkanieluisen katiskan.Vuodesta 2014 lähtien järjestetty tapahtuma osui tänä vuonna samalle viikolle, jonka alussa peräti neljä kuuttia löytyi kuolleena kalaverkoista Saimaalla. Saimaannorpan poikasten eli kuuttien suojaksi asetetut verkkokalastus­rajoitukset olivat päättyneet kesäkuun lopussa, ja kuutit kuolivat vain muutama päivä kiellon päättymisen jälkeen.järjestettävän tapahtuman lisäksi Suomen luonnonsuojeluliitto on avustanut norppaystävällisempää kalastustapaa etsiviä jakamalla ilmaisia nielurajoittimia katiskoihin.Nielurajoittimet estävät norppaa venyttämästä katiskan suuaukkoa. Rajoittimia on jaettu liiton aluetoimiston lisäksi myymälöissä ympäri Saimaan aluetta.Luonnonsuojeluliitto on vaatinut verkkokalastuskiellon jatkamista nykyisestä kesäkuun lopusta heinäkuun loppuun saakka.Ympärivuotista verkkokalastuskieltoa vaativa kansalaisaloite keräsi parissa päivässä yli vaadittavat 50 000 kannatusilmoista. Aloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi.