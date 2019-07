KHO: Autohäkki liian pieni koulukoirana työskentelevälle belgianpaimenkoiralle – Koira vietti häkissä musiikki- ja ruokatunnit

Kotimaa

(KHO) mukaan koiraa voidaan pitää sen kuljetukseen tarkoitetussa häkissä vain, jos eläimen kuljettaminen, sairaus tai muu tilapäinen ja hyväksyttävä syy sitä vaatii.KHO antoi päätöksensä asiasta maanantaina, kun se käsitteli valitusta koskien koulukoirana työskennelleen belgianpaimenkoiran häkissä pitoa.Koulukoirasta oli tehty ennalta sovittu eläinsuojelutarkastus joulukuussa vuonna 2017 eläinsuojeluilmoituksen perusteella. Eläinsuojeluilmoituksen mukaan koiraa oli pidetty autossa olevassa häkissä toistuvasti koulupäivien aikana. Koira vietti häkissä yleensä musiikkitunnit ja kouluruokailut.Valvontaeläinlääkäri kävi tarkistamassa koiran olot. Tarkastuksessa koiran omistaja kertoi, että koira lepäsi koulupäivien aikana autossa olevassa häkissä ja luokkahuoneessa. Belgianpaimenkoira työskenteli koululla 1–5 päivänä viikossa.25-kiloinen belgianpaimenkoira majaili koulupäivien aikana häkissä, jonka pinta-ala oli noin 0,5 neliömetriä ja korkeus 70 senttimetriä. Pienin sallittu häkki 25 kiloa painavalle koiralle on 3 neliömetriä.Valvontaeläinlääkäri määräsi tarkastuksen päätteeksi, että koiran omistajan on muutettava koiran pitopaikkaa koiralle riittävän tilavaksi eläinsuojelulakiin nojaten. Eläimen on voitava seistä, levätä ja liikkua luonnollisessa asennossa sen pitopaikassa.valitti valvontaeläinlääkärin päätöksestä. Valituksessaan koiran omistaja vaati, että hallinto-oikeuden ja valvontaeläinlääkärin päätökset kumotaan ja päätöksen täytäntöönpano keskeytetään.Koiran omistaja perusteli valitustaan sillä, että valvontaeläinlääkärin päätös asetti kohtuuttoman vaatimuksen koira-avusteisen opetustyön toteuttamiselle ja rajoitti ammatinharjoittamista. Lisäksi koiran omistaja vetosi siihen, että koulu, jossa koiraa hyödynnettiin opetus- ja kasvatustyössä ei ollut koiran pitopaikka. Koiran pitopaikka oli valituksen mukaan koiran omistajien koti.Koiran omistajan valituksen mukaan luokkahuone ei voinut olla koiran ainoa lepopaikka, koska koiran täytyi olla valppaana aina lasten läsnä ollessa ja koulussa ei pystytty varmuudella valvomaan, keitä rakennuksessa liikkui tiettyinä aikoina.Koiran omistajan mukaan koiralle olisi ollut mahdotonta järjestää tuttua, turvallista ja ääni- ja hajuneutraalia paikkaa koulun tiloissa, jossa ei liikkuisi ylimääräisiä ihmisiä tai eläimiä.Omistajan mukaan auto oli koiralle rauhallinen lepopaikka, eikä koiralla sen omistajan mukaan ollut tarvetta liikkua siellä samalla tavalla kuin eläinsuojeluasetuksen tarkoittamassa pitopaikassa. Koiran omistajan mukaan koiran työpäivät vaihtelivat ja koiran autossa pitäminen oli näin ollen tilapäistä.kuitenkin hylkäsi koiran omistajan valituksen eläinsuojelulain nojalla.KHO:n ratkaisun mukaan kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija voi kieltää lakia rikkovaa henkilöä jatkamasta tai toistamasta tällaista toimintaa tai määrätä tämän riittävässä määräajassa täyttämään velvollisuutensa.Eläinsuojelulain mukaan eläimen pitopaikan on oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen. Lisäksi eläinsuojeluasetuksissa sanotaan, että eläintä saa pitää sen pitopaikaksi soveltumattomassa tilassa vain tilapäisen ja hyväksyttävän syyn takia. KHO:n arvion mukaan kouluviikkojen säännöllisyys poikkesi tilapäisistä syistä.KHO:n mukaan valvontaeläinlääkärin määräys tarpeeksi tilavasta pitopaikasta ei ollut lainvastainen eikä hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ollut perusteita.