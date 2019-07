Opiskelijoiden yritys olisi halunnut myydä taksissa kaljaa ja siideriä: ”Lähdimme miettimään, miten suomalaista taksialaa voi kehittää”

Kotimaa

Opiskelijoiden yritys olisi halunnut myydä taksissa kaljaa ja siideriä: ”Lähdimme miettimään, miten suomalaist

Takseissa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

AutioBros

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aluehallintovirasto

Aluehallintovirasto