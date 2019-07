Kotimaa

Kelan vastaavat suunnittelija selvittäisi jopa ympärivuotista opintotukea: ”Tilanne on kestämätön”

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Siksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yleisimmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yksinkertaisen

SYL:n

Velan