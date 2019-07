Kotimaa

Kansainvälinen tutkimus: Joka kolmas suomalainen on selannut puhelintaan ajon aikana

kolmasosa suomalaisista kertoo selanneensa puhelintaan autoa ajaessaan viimeisen 30 päivän aikana, selviää kansainvälisestä ESRA2-kyselytutkimuksesta. Tutkimuksella selvitettiin liikennekäyttäytymistä yhteensä yli 30 maassa, joista suurin osa on eurooppalaisia.Vastaavalla ajanjaksolla joka toinen suomalainen on myös ajanut ja puhunut puhelimessa samanaikaisesti ilman handsfreetä.ESRA2-kysely tehtiin viime vuonna, ja vastaajia oli yhteensä 32 maasta, kertoo Liikenneturva.Puhelimen käyttäminen liikenteessä ei rajoitu vain autoilijoihin, vaan kävelijöistä kaksi kolmasosaa ja pyöräilijöistä noin neljäsosa on käyttänyt puhelinta liikkuessaan viimeisen 30 päivän aikana.