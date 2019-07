Kotimaa

Poliisi pidätti miehen Aitoon kirkastusjuhlilla tapahtuneesta tapon yrityksestä

on pidättänyt yhden miehen epäiltynä Aitoon kirkastusjuhlien lähellä maanantaina tapahtuneesta epäillystä tapon yrityksestä, tiedotti Sisä-Suomen poliisilaitos keskiviikkona.Päihtyneen täysi-ikäisen miehen epäillään pahoinpidelleen ja puukottaneen alle 18-vuotiasta miestä ennen iltayhdeksää maanantaina musiikkifestivaalin lähellä olevalla leirintäalueella Pälkäneellä Pirkanmaalla.Väkivallan kohteeksi joutunut vietiin sairaalaan, missä hänet operoitiin. Poliisin aikaisemman tiedotteen mukaan hän ei ole hengenvaarassa.epäiltiin ensin kahta miestä, jotka poliisipartio tavoitti tapahtumapaikan läheisyydestä. Todistajien kertomusten perusteella poliisi epäilee teosta enää vain toista kiinniotetuista miehistä. Epäilty on pidätetty, ja häntä aiotaan esittää vangittavaksi.Tapahtumien esitutkinta on edelleen kesken.