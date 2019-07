Keväisin Sandra Saranpää stressaa kesätyöhakuja ja Topias Kokkinen lukee viikkoja loppukokeisiin – Tuoreet kandit kertovat, millaista on opiskella ja tulla toimeen Turussa ja Lontoossa

Kotimaa

Keväisin Sandra Saranpää stressaa kesätyöhakuja ja Topias Kokkinen lukee viikkoja loppukokeisiin – Tuoreet kan

Topias Kokkinen, 22, London School of Economics (LSE)

Sandra Saranpää, 21, Turun kauppakorkeakoulu

yliopistoissa on neljä periodia tentteineen ja tutkinto rahoitetaan verovaroin. Brittiläisissä opittua testataan kerran tai kahdesti vuodessa ja opinnot maksavat opiskelijalle jopa kymmeniätuhansia.Kesätyöt, niistä kilpaillaan. Opinnoissa pärjääminen, siitä kannetaan huolta. Niin Lontoossa kuin Turussakin.Kaksi kauppatieteiden opiskelijaa kertoo, millaisia ovat opiskelijan arki ja toimeentulo Britanniassa ja Suomessa.”Sain päätökseen kolmen vuoden kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon pääaineinani laskentatoimi ja rahoitus. Syksyllä jatkan maisteriopintoihin London Business Schooliin. Pääsin kouluun suoraan lukiosta, mutta kävin välissä armeijan.Iso osa ajastani kuluu opiskeluun tai siihen liittyvään järjestötoimintaan ja projekteihin. Läsnäoloa vaativaa opetusta on viikossa noin 15 tuntia. Sen päälle on paljon itsenäistä opiskelua: ryhmätöitä, esseitä, viikoittaisia kotiläksyjä ja lukemista. Opintomme on jaksotettu vuosittain kahteen lukukauteen ja yhteen koejaksoon.Tutkinnossani suoritetaan vain neljä kurssia vuodessa, ja ne kestävät koko lukuvuoden. Viime lukuvuonna niistä kolme oli määrättyjä. Siinä mielessä opiskelu on hyvin koulumaista. Kun on valinnut kurssit, koulu asettaa lukujärjestyksen koko vuodeksi.Koelukukausi on todella tärkeä, sillä loppukokeet määräävät ehkä 80 prosenttia arvosanoista. Kokeisiin valmistautuminen on raskas rupeama. Viimeksi luin seitsemän viikkoa putkeen, arkipäivät ja viikonloput.Maksan opinnoistani 9 000 puntaa lukuvuodessa. Kanditutkinto maksaa yhteensä 27 000 puntaa, eli vajaat 30 000 euroa. Suurin osa opiskelijoista asuu asuntoloissa tai yksityisissä kimppakämpissä, niin kuin minä. Huoneeni vuokra on 800 euroa kuussa.Opintojen hinta on Britanniassa huomattava, mutta onneksi siihen saa valtiolta suhteellisen reilun opintolainan. Sitä pitää maksaa takaisin vasta, kun tienaa vuodessa 26 000 puntaa. Maksan lukukausimaksun lainalla.Asumisen ja elämisen rahoitan suomalaisella opintotuella, eli opintorahalla ja ulkomailla opiskelevan asumislisällä, suomalaisella opintolainalla ja säästöillä. Olen ollut joka kesä töissä ilman lomaa. Syy ei ole välttämättä taloudellinen, vaan se, että olen saanut hyviä oman alan työharjoittelupaikkoja.Lainaa on paljon, mutta ilman sitä tilanne olisi huomattavasti vaikeampi. On pitänyt asennoitua niin, että hyvillä ehdoilla lainaa kannattaa ottaa. Toivon, että pystyn maksamaan sitä takaisin opintojen avaamien ovien avulla. Ulkomailla opiskellessa on kokenut kiitollisuutta Suomen opintotukijärjestelmästä. Se edistää tasa-arvoa.Tavallaan lukukausimaksut motivoivat opiskelemaan ja valmistumaan ajoissa, ja niiden takia voi vaatia laadukasta opetusta. LSE:hen on vaikea päästä. Tänne tullaan ympäri maailmaa, mikä luo kilpailuhenkeä. Britanniassa moni työnantaja vaatii työnhakijalta vähintään toiseksi korkeimman yleisarvosanan. Siksi suuri osa opiskelijoista tähtää vähintään siihen.Sanoisin, että loppukokeiden aikainen stressi tulee omasta halusta näyttää, että on tehnyt vuoden hyvin töitä. Loppurutistuksessa haluaa pärjätä mahdollisimman hyvin. On myös viikkoja, kun määräajat ovat tiukat ja töitä on pitkälle iltaan.Jos haluaa kesätöitä Lontoosta, työnhaku on syyslukukaudella aikaa vievää ja stressaavaa. Olen ollut yhtenä kesänä töissä Lontoossa ja kahtena Suomessa, tänä kesänä Nordealla.Mielenterveydestä puhutaan ylipäätään aika paljon, ja moni opiskelija on stressaantunut. Minulla ongelmia ei ole juuri ollut, mutta lähdinkin tänne haasteiden ja oppimahdollisuuksien perässä.””Aloitin kansainvälisen liiketoiminnan linjalla syksyllä 2016 ja valmistun kauppatieteiden kandidaatiksi tässä kuussa. Turku oli ykkösvaihtoehtoni, ja pääsin kouluun suoraan lukiosta. Syksyllä jatkan maisterivaiheeseen.Opiskeluarki on aika hektistä. Lähes aina jotakin kouluhommaa voisi edistää. Opiskelusta ei pysty irrottautumaan samalla tavalla kuin tiettyyn kellonlyömään päättyvästä työpäivästä. Toisaalta arkirytmin voi pitkälti suunnitella itse.Vuodessa on neljä periodia ja tenttiviikkoa. Peruskurssit saattavat olla alle viiden opintopisteen laajuisia, mutta myöhemmin opinnoissa käydään kerralla yhä isompia kokonaisuuksia. Pakollinen läsnäolo painottuu etenkin ensimmäiseen opiskeluvuoteen, jolloin sitä oli viikossa noin 10 tuntia. Kurssivalinnat, pääaine ja sivuaineet vaikuttavat kuitenkin luentomäärään todella paljon.Käytän opiskeluun päivittäin noin työpäivän verran aikaa, vähän vaihdellen. Silloin pysyy hyvässä tahdissa. On ryhmäprojekteja, kirjallisia raportteja, esitelmiä, oheislukemistoa ja laskutehtäviä. Valtaosassa kursseista on tenttiviikolla tentti. Periodin alussa voi olla kevyempää, mutta tenttiviikkoa kohti tulee haipakkaa.Pakollisten kurssien suorittamiseen on joitain ohjeita, mutta pääaine- ja valinnaisista opinnoista vastaa itse. Jos jotakin kurssia ei tajua käydä oikeaan aikaan, se voi vaikeuttaa opintoja myöhemmin.Pääosin rahoitan opiskeluajan kesätöillä. Saan opintotukea ja yleistä asumistukea, jotka ovat myös tärkeä osa toimeentuloani, koska niitä saa kuukausittain. Ensimmäisenä opiskelusyksynä tein opintojen ohella töitä. Opintolainaa käytän sekä elämiseen että säästämiseen.Olen siitä etuoikeutetussa asemassa, ettei työllistymisestä opintojen jälkeen ja siten lainan takaisinmaksusta tarvitse hirveästi huolehtia. Kaupallisella tutkinnolla saa yleensä edes jonkin työn, vaikka se ei olisi aivan sitä, mitä haluaa tehdä.Asun yksin vuokralla. Tuista ei jää asumismenojen jälkeen mitään käteen, mutta kesätyöt ja opintolaina ovat tähän asti taanneet sen, että rahat ovat riittäneet. Toimeentulo on kuitenkin epävarmaa, koska kesätöiden saaminen ei ole itsestäänselvyys. Tukien saaminen on puolestaan sidottu opintojen etenemiseen.Usein puhutaan, että kauppiksessa kilpaillaan, mutta olen saanut parhaat sparrailut opiskelukavereilta. Kilpailu kesätöistä ja harjoittelupaikoista astuu tosin alalla kuvaan aikaisin.Kevät on hirveän stressaavaa aikaa, ja tammi–maaliskuussa porukka paahtaa koululla työhakemuksia. Meillä puhutaan paljon siitä, että omaa osaamista pitää kehittää ja CV-merkintöjä kerätä, jotta erottuu massasta. Olen ottanut vastaan lisävastuita ja vapaaehtoistöitä. Tänä kesänä olen töissä Telialla.Haluan menestyä kursseilla, jotta osaamiseni kehittyy. Arvosanat vaikuttavat itsetuntoon ja jonkin verran myös jaksamiseen. Välillä tulevaisuus tuntuu epävarmalta ja miettii, tekeekö opinnoissaan oikeita valintoja.”