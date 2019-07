Kotimaa

Tulli takavarikoi tuhansia Subutex-tabletteja Helsingissä, huumeet oli piilotettu muro- ja puuropaketteihin

Kahden

Tulli

miehen epäillään salakuljettaneen Subutex-huumetta Ranskasta ja Unkarista Viron kautta Suomeen, Tulli kertoo tiedotteessaan.Tullin mukaan se takavarikoi Helsingissä toukokuussa yli 4 000 Subutex-tablettia, joiden katukauppa-arvo olisi noin 160 000 euroa. Tabletit oli piilotettu matkatavaroiden seassa olleisiin muro- ja puuropaketteihin.Toukokuussa takavarikoitujen huumeiden lisäksi miesten epäillään salakuljettaneen Subutex-tabletteja Suomeen myös tammikuussa. Tullin mukaan tammikuussa tuotu 2 000 tabletin erä on päätynyt levitykseen. Erän katukauppa-arvo on yhteensä noin 80 000 euroa.on tutkinut rikoskokonaisuutta törkeänä huumausainerikoksena. Esitutkinnan aikana Suomessa on vangittu kaksi henkilöä. Toinen heistä on Romanian ja toinen Unkarin kansalainen.Tapauksen esitutkinta valmistuu tullin mukaan heinäkuun aikana. Sen jälkeen tapaus siirtyy syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon.