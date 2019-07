Kotimaa

Osoittaako unen­pöpperöinen mumina tai liikkumattomuus suostumista seksiin? Ruotsissa tulkitaan nyt uutta rais

”On hyvin keskeistä, että hahmotetaan tahallisuuden ja tietoisen teon rajoja.”

Suomella on ollut tapana seurata rikos­lainsäädännössä järjestään Ruotsin ja Saksan esimerkkiä.

”Ruotsin yhteisymmärryslaki on todella näppärästi rakennettu, jopa nerokkaasti.”

