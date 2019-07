Kotimaa

Säiliörekan perävaunu kaatui tielle Pirkanmaalla, tien 44 liikenne poikki

Liikenne

seisoo kantatiellä 44 Pirkanmaalla säiliörekan onnettomuuden vuoksi. Pelastuslaitoksen mukaan säiliörekan perävaunu on kaatunut tielle ja se tukkii koko liikenteen.Onnettomuus haittaa liikennettä useita tunteja, ja raivaustyöt kestävät iltapäivään saakka. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Poliisi ja pelastuslaitos ohjaavat liikennettä.Onnettomuus sattui Sastamalassa teiden 44 ja 12 risteyksessä. Pelastuslaitoksen mukaan säiliörekan lastina on polttoainetta, mutta sitä ei vuoda ympäristöön.Pelastuslaitos sai ilmoituksen onnettomuudesta hieman aamukuuden jälkeen.