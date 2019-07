Kotimaa

Viimeiset tuomiot Oulun seksuaalirikosjutussa: 26-vuotiaalle neljä vuotta vankeutta, 33-vuotiaalle neljä vuott

Oulun käräjäoikeus

on antanut viimeiset tuomiot Oulun seksuaalirikosjutussa. 26-vuotias mies tuomittiin neljäksi vuodeksi vankilaan törkeästä raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pahoinpitelystä.33-vuotias mies sai hieman kovemman tuomion. Hänet tuomittiin vankilaan neljäksi vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi. Hän syyllistyi törkeään raiskaukseen, törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitoon.Kyse on tapauksesta, jossa lapsi joutui kahdeksan miehen uhriksi. Tyttö oli rikosten aikaan 12–13-vuotias.Myös kuusi aiemmin tuomion saanutta on tuomittu vankeusrangaistuksiin.