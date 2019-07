Kotimaa

Tutkimus: Jopa puolet sydänkohtauksista jää huomaamatta, ja sydäntaudin ensioire voi olla äkkikuolema

Äkkikuolema

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Löytäminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikkia