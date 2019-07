Yksi Suomen hienoimmista näköalapaikoista sai suojelupäätöksen – Amos Rexin omistaja päätti suojella legendaarisen Purunpäänniemen

Kotimaa

Yksi Suomen hienoimmista näköalapaikoista sai suojelupäätöksen – Amos Rexin omistaja päätti suojella legendaar

Jätämme

https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000005776135.html

Purunpäänniemi

Purunpäänniemi

Luonnonsuojelualueen

Purunpäänniemen

Purunpään suojelualueen tutustumispäivä järjestetään 21.8 kello 12. Lähtö Söderlångvikin kartanolta.