Poliisitutkinta valmistui: Jalkapalloseuran valmentajaa epäillään alaikäisen valmennettavansa seksuaalisesta hyväksikäytöstä Hyvinkäällä

on saanut esitutkinnan valmiiksi tapauksessa, jossa hyvinkääläisen urheiluseuran valmentajaa epäillään alaikäisen valmennettavansa seksuaalisesta hyväksikäytöstä.Rikoksen epäillään tapahtuneen viime vuonna kesä–joulukuussa. Rikosnimikkeenä esitutkinnassa on ollut seksuaalinen hyväksikäyttö.epäillään hieman yli 50-vuotiasta miestä. Epäilty vangittiin vuodenvaihteen aikaan, mutta hänet on vapautettu esitutkinnan aikana.Mies on toiminut valmentajana Hyvinkään Palloseurassa. Jalkapalloseura tiedotti tammikuussa välittäneensä tiedon hyväksikäyttöepäilystä poliisille ja Suomen Palloliitolle heti sen jälkeen, kun epäily tuli seuran tietoon.HS:n tietojen mukaan viime aikoina mies valmensi seurassa nuoria tyttöjä. Seura on nyt purkanut miehen työsopimuksen, eikä hän enää valmenna seurassa.Poliisi siirtää rikosepäilyn syyteharkintaan Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastoon.