Mies lainasi kaverilleen 2000 euroa KHO: Rahan lainaaminen nuuskaerän tuontiin teki lainaajasta verovelvollisen, vaikka lainaaja ei hyötynyt teostaan

Mies lainasi kaverilleen 2000 euroa KHO: Rahan lainaaminen nuuskaerän tuontiin teki lainaajasta verovelvollise

lainaaminen nuuskaerän tuontiin tekee lainaajasta verovelvollisen, vaikka lainaaja ei itse hyötyisi asiasta. Näin linjasi tiistaina korkein hallinto-oikeus vuosikirjapäätöksessään.Oikeusprosessi koski henkilöä, joka oli lainannut tutulleen 2 000 euroa käteistä. Tuojan kertomus ja WhatsApp-viestit paljastivat oikeuden mukaan rahojen lainaajan tienneen, mihin rahat menevät.katsoi asiaa aiemmin toisin. Tulliasiamies oli kuitenkin asiasta erimielinen ja asia eteni hallinto-oikeuteen.Myös hallinto-oikeus oli asiassa Tullin linjoilla.”[Rahojen lainaajan] ei ole osoitettu saaneen rahan lainaamisesta mitään hyötyä. Hänen ei ole osoitettu muutoin osallistuneen nyt puheena olevan nuuskan maahantuontiin. Hallinto-oikeus katsoo, ettei [rahojen lainaajan] voida pelkästään rahaa lainaamalla katsoa osallistuneen maahantuontiin.”hallinto-oikeus taas ei tätä perustelua hyväksynyt. Se katsoi, että maahantuonnin rahoittaminen on olennainen osa toimintaa.”Asiaa ei ole arvioitava toisin sen vuoksi, että kysymys on yksityishenkilöiden välisestä rahan lainaamisesta tai että rahan lainaaminen ei ole tapahtunut suoranaisen taloudellisen hyödyn saamiseksi.”Korkeimman hallinto-oikeuden nyt annettu päätös koskee Tullin alkuperäisen päätöksen lainmukaisuutta. Se palautti asian uudestaan Tullin käsiteltäväksi.Satakunnan käräjäoikeus on jo vuonna 2016 tuominnut rahojen lainaajan avunannosta veropetokseen sekä salakuljetuksesta, koska tämä oli lainannut rahaa nuuskan laitonta maahantuontia varten. Lisäksi hänet oli tuomittu suorittamaan Tullille vahingonkorvauksena kantamatta jääneet maahantuontiverot.