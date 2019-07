”Tämä meri on se lähde, josta Tove Jansson sai inspiraationsa”: Jättikampanja valjastaa muumit Itämeren suojelijoiksi

Kotimaa

”Tämä meri on se lähde, josta Tove Jansson sai inspiraationsa”: Jättikampanja valjastaa muumit Itämeren suojel

Heinäkuussa 2018

Itämeren surkea tila iski todenteolla Porvoossa Pellingin saaristossa lomailevan Roleff Kråkströmin https://www.hs.fi/haku/?query=roleff+krakstromin tajuntaan. Saarimökin rantavedet olivat paksun leväpuuron täyttämät. Vedessä ei voinut uida eikä peseytyä.”Totuus Itämeren voinnista iski viimeistään silloin kammottavalla tavalla päin kaikkien kasvoja”, sanoo Kråkström, Tove Janssonin https://www.hs.fi/haku/?query=tove+janssonin muumihahmojen käyttöoikeuksia valvovan Moomin Charactersin toimitusjohtaja.Automatkalla Pellingistä Helsinkiin syntyi ajatus muumien valjastamisesta Itämeren suojeluun. Kansainvälinen, miljoonan euron kampanja toteutetaan ensi vuonna, jolloin muumit täyttävät 75 vuotta.Moomin Characters rakentaa kampanjan John Nurmisen Säätiön kanssa. Tarkoitus on lisätä tietoutta Itämeren tilasta sekä kerätä varoja Itämeren ja sen kulttuuriperinnön pelastamiseksi.”Merkkivuoden juhlistaminen Itämerta suojelemalla sopii luontevasti tähän aikaan sekä muumien ja Tove Janssonin perusnarratiiviin. Merellä on tärkeä rooli niin muumikirjoissa kuin Janssonin elämässäkin”, Kråkström sanoo.”Tämä meri on suojelemisen arvoinen.”oli Tove Janssonille tärkeä turvallisuuden ja vapauden symboli. Rakas paikka se on myös hänen veljentyttärelleen Sophia Janssonille https://www.hs.fi/haku/?query=sophia+janssonille . Leväkesä herätti myös hänet.”Tove on elänyt tämän meren äärellä. Tämä meri on se lähde, josta hän sai inspiraationsa. Nyt jos koskaan on pakko ryhtyä toimeen Itämeren puolesta”, sanoo Moomin Charactersin luova johtaja ja hallituksen puheenjohtaja.Tove Janssonin (1914–2001) ensimmäinen muumikirja Muumit ja suuri tuhotulva ilmestyi vuonna 1945. Merkkivuotta 2020 juhlistetaan muumitarinoiden hengessä suuntaamalla huomio paitsi Itämeren tilan myös sen kulttuuriperinnön suojeluun.Koko vuoden kestävä ”Meidän meri” kampanja korostaa yhteisöllisyyttä, talkoohenkeä.”Itämereltä puuttuu yhteisen tekemisen traditio. Muumitarinat voivat koota Itämeren ympärille yhteisen kokemuksen”, Kråkström sanoo.Kampanjaa on rakentamassa yli 50 yritystä ja muuta organisaatiota museoista ja kirjastoista kouluihin kaupunkeihin ja järjestöihin. Tavoite on kerätä Itämerelle miljoona euroa. Kråkström uskoo, että summa myös saavutetaan.on korvaamaton osa myös muumitarinoita. Tove Jansson loi ne Pellingin saaristossa, jossa Sophia Jansson ja Roleff Kråkström nyt viettävät vapaa-aikaansa.Kråkströmillä on meneillään 12. kesä Pellingissä. Vaimo Sophia Jansson on viettänyt saaristossa kesänsä pikkutytöstä saakka, ja hänelle meri ja muumit ovat olleet aina osa elämää.”Itämeri on osa minunkin identiteettiäni. Koko elämäni olen viettänyt Suomenlahden äärellä, joko saaristossa tai Helsingissä. Välillä olen ollut ulkomailla mutta kesät aina täällä”, Jansson kertoo. Tutun saaren rantakalliolta on esteetön näkymä avomerelle saakka.”Lapsesta lähtien tämä on ollut tapa elää. Veneellä mentiin joka paikkaan, uitiin ja kalastettiin – oltiin merestä riippuvaisia.”Puhdasta merta Jansson piti pitkään itsestään selvänä asiana, mutta helteiset leväkesät ovat muuttaneet ajatuksia: ”Sitä tajusi, että meren tila on muuttunut. Ennen kaikki meressä oli ihanaa, mutta sitten ei ollutkaan, vaan lahti Pellingin saaressa oli täynnä haisemaa ja kamalannäköistä levää. Elämä mökkisaarellakaan ei pysy muuttumattomana.”vietti kesiään koko Janssonien perhe: kuvanveistäjäisä Viktor Jansson https://www.hs.fi/haku/?query=viktor+jansson , kuvittajaäiti Signe Hammarsten-Jansson https://www.hs.fi/haku/?query=signe+hammarsten-jansson ja perheen kolme lasta, Tove, Lars https://www.hs.fi/haku/?query=lars ja Per Olov https://www.hs.fi/haku/?query=per+olov Vuonna 1947 Tove ja Lars alkoivat vuokrata Bredskärin saarta Pellingissä. Sophia syntyi vuonna 1962. Pian sen jälkeen Bredskär tuntui käyvän ahtaaksi.Jansson ja hänen elämänkumppaninsa, taiteilija Tuulikki Pietilä https://www.hs.fi/haku/?query=tuulikki+pietila alkoivat rakentaa mökkiä autiolle Klovharun luodolle vuonna 1964. Kalliosaaresta tuli heidän piilopaikkansa lähes 30 vuodeksi.Pellingin saaristosta löytyy myös Muumitalon esikuva, Glosholmenin majakka https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000002840668.html . Majakan torni ja suippo katto oli purettu jo silloin, kun Tove Jansson kirjoitti ja piirsi muumitarinansa. Torni ja saaren maisemat olivat kuitenkin tallella muistoissa.Ensimmäisessä muumitarinassaan vuonna 1945 Muumit ja suuri tuhotulva Jansson kertoo Muumipeikosta ja hänen äidistään Muumimammasta, jotka etsivät seikkailemaan lähtenyttä Muumipappaa ja joutuvat itsekin monenlaisiin seikkailuihin.He matkaavat myrskyisällä merellä ja kovassa kaatosateessa, jonka seurauksena nousee suuri tulva. Lopulta löytyy kaunis laakso, johon ajelehtii tulvan mukana Muumipapan rakentama pyöreä ja suippokattoinen talo.

