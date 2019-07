Kotimaa

Polkupyöräilijä kuoli törmäyksessä henkilöauton kanssa Kuopiossa

on kuollut Karttulantiellä tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa Kuopiossa, kertoo Itä-Suomen poliisi.Poliisin mukaan liikenneonnettomuudessa osallisena olivat polkupyörä ja henkilöauto. Onnettomuus sattui Suonenjoentien risteyksestä noin kolme kilometriä Kuopion suuntaan.Itä-Suomen poliisi kertoi asiasta Twitterissä.Poliisi ohjaa liikennettä onnettomuuspaikalla, jossa yksi kaistoista on käytössä.twiitin mukaan kolme henkilöautoa oli ajanut Karttulasta kohti Kuopiota. Yksi autoista oli törmännyt pyöräilijään, joka oli ajanut samaan suuntaan.Tie on poliisin mukaan kolaripaikalla suora, ja näkyvyys oli onnettomuushetkellä hyvä. Tiellä on 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus.Poliisi jatkaa twiitin mukaan asian tutkintaa.