KHO: Pientä tyttöä ei voi palauttaa Somaliaan ennen kuin on selvitetty, uhkaako häntä siellä silpominen

Korkein

Vuonna

hallinto-oikeus (KHO) on linjannut, että pientä tyttöä ei voi palauttaa Somaliaan ennen kuin on selvitetty, joutuisiko hän siellä silpomisen uhriksi.Sukuelinten silpominen on KHO:n mukaan Somaliassa erittäin yleinen käytäntö ja uhkaa siellä lähes kaikkia tyttöjä ja naisia.2015 syntyneen tytön kanssa turvapaikkaa ja oleskelulupaa hakenut äiti oli tuonut silpomisuhan esille vasta valittaessaan käännytyspäätöksestä.KHO:n mukaan tällä ei ole merkitystä. Sen mukaan Maahanmuuttoviraston (Migri) olisi viran puolesta pitänyt selvittää, onko Somaliaan palautettava lapsi vaarassa joutua silpomisen uhriksi.KHO:n päätöksellä asia palautuu Migriin.