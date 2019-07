Kotimaa

Kassilohen vesistö­kuormitus on pienentynyt 70 prosenttia 1990-luvun huippu­vuosista

vesistöjä rehevöittävä ravinnekuormitus on pienentynyt murto-osaan huippuvuosista, jolloin kassilohiviljelmät pilasivat saaristoa ja matalia rannikkovesiä. Ympäristövaikutuksia on onnistuttu pienentämään muun muassa ruokintamenetelmiä ja rehun koostumusta kehittämällä.Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan kalankasvattamoilta päätyy vesiin rehevöittäviä ravinteita – typpeä ja fosforia – noin 70 prosenttia vähemmän kuin 1990-luvun alussa, jolloin rannikkoalueiden kokonaiskuormitus oli huipussaan. Fosforikuormitus on pudonnut liki 30 vuodessa 74 prosenttia typpikuormitus 66 prosenttia.Kalankasvatuksen kokonaiskuormitus syntyy siitä, kuinka paljon kalaa kasvatetaan ja kuinka paljon ravinteita veteen päätyy tuotettua kiloa kohti.pienenemiseen on vaikuttanut muun muassa rehujen kehittäminen niin, että kalan lisäkasvun saavuttamiseksi tarvitaan yhä vähemmän kalaproteiinia.Luken mukaan yhden kalakilon valmistus vaatii nykyisin puolet vähemmän rehua kuin 1980-luvulla. Tämä on paitsi alentanut kasvatuskuluja myös vähentänyt ravinnekuormitusta.Rehujen koostumukseen on vaikuttanut esimerkiksi Itämeri-rehuun siirtyminen. Vuonna 2016 Kemiönsaareen valmistunut kalajauhotehdas valmistaa kasvatuskaloille rehua Itämeren kalasta, muun muassa silakasta. Kotimaisen rehun avulla voidaan lopettaa ravinteiden siirtyminen valtameristä Itämereen.Uusien kalankasvatustapojen ansiosta päästöjä voidaan vähentää edelleen. Maalle rakennetut kalankasvattamot sekä sisähalleihin rakennetut kiertovesilaitokset ovatkin yleistymässä ympäri maailmaa. Lisäksi uusia laitoksia suunnitellaan kauas avomerelle matalien rannikkovesien sijasta.Kalankasvatus aiheuttaa Luken mukaan runsaan prosentin ja typpikuormituksesta noin puoli prosenttia Manner-Suomen ihmistoiminnoista aiheutuvasta rehevöittävästä fosforikuormituksesta.Kuormituksen vähentymisestä huolimatta kalankasvatuksella on edelleen paikallisia vaikutuksia veden ja pohjan laatuun etenkin sisäsaaristossa.syömästä kalasta yli puolet on alkuperältään kasvatettua. Vuosittain Suomen markkinoille myydään noin 47 miljoonaa kiloa kirjolohta ja lohta. Tästä alle neljäsosa, 11 miljoonaa kiloa, on kotimaassa kasvatettua kirjolohta.Suomessa kasvatetusta ruokakalasta tuotetaan noin puolet Ahvenanmaalla. Manner-Suomen alueella tuotettavasta kalasta kaksi kolmasosaa tuotetaan meressä. Suurin osa tästä, noin 40 prosenttia, tuotetaan Saaristomerellä.Ruokakalaksi tuotetusta kalasta kirjolohta on noin 12 miljoonaa kiloa. Seuraavaksi merkittävin laji on siika, noin miljoona kiloa. Muita viljeltäviä lajeja ovat nieriä, taimen, kuha ja sampi, joita on kasvatettu yhteensä joitakin satoja tonneja.Kotimainen kasvatettu kirjolohi kuuluu nykyisin myös ympäristöjärjestö WWF:n suosittelemien kestävästi kalastettujen lajien listalle. Kirjolohi pääsi pannasta vuonna 2014 kasvatuksen aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentymisen vuoksi.