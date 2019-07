Kotimaa

Meri­hanhien määrä romahti alhaisimmaksi 20 vuoteen, lintu­järjestö vaatii metsästys­rajoituksia

Merihanhien

Metsästyssaaliit

Merihanhi

Merihanhi määrä on tuoreiden havaintojen mukaan romahtanut niiden tärkeimmillä sulkimisalueilla Pohjois-Pohjanmaalla. Lintujärjestö Bird Life Suomen mukaan vähenemisen taustalla voi olla viime elokuussa aikaistettu merihanhen metsästys pelloilta.Kannanromahduksen estämiseksi Bird Life ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys vaativat nopeita toimia metsästyksen rajoittamiseksi jo tulevana syksynä. Uusi iso metsästyssaalis aiheuttaisi tässä tilanteessa merihanhikannalle vakavan syöksykierteen, toteaa Bird Life tiedotteessaan.Lintuharrastajat havaitsivat Suomen tärkeimmällä merihanhien sulkimisalueella Hailuodon Isomatalalla heinäkuun alussa vain 1 350 merihanhea, mikä on alhaisin määrä sitten vuoden 1999 ja vain neljäsosa huippuvuodesta 2017, jolloin merihanhia laskettiin 5 610.Hailuotoon kerääntyy alkukesällä merihanhia laajalta alueelta Perämereltä ja Pohjanlahdelta.Toiseksi tärkeimmällä sulkimispaikalla Iin Krunneilla merihanhia laskettiin Metsähallituksen Rannikko-Life-hankkeen laskennoissa tänä kesänä poikueet mukaan lukien noin 500 yksilöä, kun niitä enimmillään on ollut ainakin 1 400.Metsästyssaaliit sen sijaan ovat kasvaneet viime vuosina.Vuonna 2017 ennätyssaaliiksi saatiin Luonnonvarakeskuksen tilastojen mukaan 8 700 yksilöä. Viime vuonna metsästyssaalis oli Bird Lifen tiedon mukaan jopa 15 000 yksilöä.Suuren kokonsa vuoksi merihanhi on suosittu riistalintu.Viime vuoden saalismäärän kasvu johtui erityisesti peltometsästyksen aloittamisesta jo 10. elokuuta, kun muuten metsästys alkaa vasta 20. elokuuta. Lintujärjestöjen alustavien tietojen mukaan jopa 60 prosenttia merihanhista ammuttiin ennen perinteistä metsästyskautta.Metsästyskuolleisuuden lisäksi merihanhikantaa on verottanut kolme peräkkäistä huonoa pesimävuotta. Tänä vuonna toukokuun lopun länsimyrsky tuhosi osan merihanhen pesinnöistä.Merihanhen metsästys on ollut sallittua ainoastaan rannikkoalueilla. Sisämaassa metsästys on ollut kiellettyä vuodesta 2013. Rauhoituksen tavoite on ollut kannan kasvun turvaaminen.Tuoreessa asetusluonnoksessa maa- ja metsätalousministeriö esittää sisämaata koskevaa metsästyskieltoa jatkettavaksi kolmella vuodella.Merihanhi on saariston ja rannikkoseutujen asukki. Laji esiintyy melko harvalukuisena Suomen koko rannikkoseudulla.Merihanhen pesimäkanta taantui 1900-luvun alkupuolella huomattavasti yli-innokkaan metsästyksen sekä muun häirinnän vuoksi. Metsästyksen säätelyn ja myöhemmin rauhoituksen ansiosta kanta alkoi elpyä 1950-luvulta lähtien.Suomen lintuatlaksen mukaan merihanhen nykyisen pesimäkannan koko on arviolta 5 000–6 000 paria.