Kotimaa

Yksi ihminen on kuollut Kustavissa tapahtuneessa henkilöauton ulosajossa

Kustavissa

Varsinais-Suomessa on tapahtunut henkilöauton ulosajo. Pelastustoimen tiedotteen mukaan ulosajossa on ollut neljä osallista.Alustavien tietojen mukaan ulosajossa on kuollut yksi ihminen ja loukkaantunut kolme, kerrotaan Lounais-Suomen poliisilaitoksen tilannekeskuksesta HS:lle.Ulosajo tapahtui Iniöntiellä. Pelastuslaitos on saanut ilmoituksen tieliikenneonnettomuudesta hieman seitsemän jälkeen torstaiaamuna.Poliisi tiedottaa aiheesta lisää myöhemmin.