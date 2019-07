Kotimaa

Ylöjärvellä pahoinpidelty mies kuoli sairaalassa – Pahoinpitelyn syy: Katsoi tekijää ”epämiellytävästi”

Pirkanmaan

Ylöjärvellä viime viikon tiistaina pahoinpidelty mies on kuollut vammoihin, poliisi tiedotti perjantaina.Teosta epäilty 26-vuotias mies on kertonut poliisille motiiviksi sen, että uhri oli katsonut ohikävellessään epämiellyttävästi. He eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.oli 62-vuotias ylöjärveläismies. Hänet löydettiin viime viikon tiistaina kello 21.30 aikaan vakavasti loukkaantuneena Kaurasmäentieltä. Mies kuoli poliisin mukaan noin viikkoa myöhemmin tämän viikon tiistaina.Epäilty tekijä on vangittu. Hän on myöntänyt lyöneensä uhria.Poliisi tutkii tapausta tappona.