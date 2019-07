Kotimaa

Kesä on ollut jopa yllättävän lämmin: Hakukone kertoo, millainen kuntasi kesä on ollut

Onpa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS hankki

Lämpösummalla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy