on havaittu karhu Puijon alueella, twiittaa Itä-Suomen poliisi. Poliisi kehottaa ihmisiä välttämään liikkumista Puijon maastossa.Puijo on mäki ja luonnonsuojelualue Kuopion kaupungin ruutukaavan reunalla. Puijon torni on Kuopion matkailunähtävyyksiä. Kuopion torilta on tornille noin kahden kilometrin matka.Poliisi on aloittanut toimet karhun karkottamiseksi yhdessä riistanhoitoyhdistyksen kanssa.Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset lisähavainnot karhusta hätänumeroon 112.