Oudot oireet vaivaavat lohia Tornion-Muonionjoessa: ”Pahimmassa tapauksessa se tietää lohikannan menoa”, sanoo tutkija

Kotimaa

Oudot oireet vaivaavat lohia Tornion-Muonionjoessa: ”Pahimmassa tapauksessa se tietää lohikannan menoa”, sanoo

Pohjoissuomalaisilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Romakkaniemen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viime aikoina

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lapin

Pasasen

Lohen