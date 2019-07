Kotimaa

Kesällä on hukkunut poikkeuksellisen monta lasta: ”Valvova aikuinen ei voi lukea lehteä tai selata kännykkää”

Tänä

Lapsia

Suomessa hukkuu tapaturmaisesti vuosittain 100–150 ihmistä. Asukaslukuun suhteutettuna se on selvästi enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

Hukkumisista

Suurin

Kuluvan