Kotimaa

Yksi ihminen loukkaantui ampuma­välikohtauksessa Valkeakoskella

Valkeakoskella Pirkanmaalla on tapahtunut tiistaina ampumavälikohtaus, kertoi Sisä-Suomen poliisilaitos Twitterissä noin kello kymmeneltä illalla.



Yksi henkilö on poliisin mukaan loukkaantunut. Hänet on kuljetettu sairaalahoitoon.



Poliisi tutkii asiaa ja tiedottaa lisää myöhemmin.