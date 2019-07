Kotimaa

Tampereella päiväkodin kattorakenteissa palaa – naapuriasuntoja evakuoitu

Hämeenpuistossa päiväkodin kattorakenteissa syttyi tulipalo varhain keskiviikkoaamuna. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan päiväkoti on kiinni asuinkerrostalossa ja savua on kulkeutunut kerrostalon asuntoihin. Pelastuslaitos on evakuoinut asuntoja.Tämänhetkisten tietojen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut.Paloa sammuttaa kymmenkunta yksikköä. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta puoli kolmen aikaan aamuyöllä.Tieliikennekeskuksen mukaan sammutus ja raivaustyöt vaikuttavat liikenteeseen Hämeenpuiston pohjoisosissa.