Kotimaa

ESS: Poliisi kärähti kokaiinin hallussapidosta

Hämeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hämeen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

poliisilaitoksen palveluksessa oleva poliisimies on jäänyt kiinni kokaiinin hallussapidosta, kertoo Etelä-Suomen Sanomat.Kollegat ottivat vapaalla olleen poliisin kiinni yleisötilaisuudessa Keski-Suomessa pari viikkoa sitten, lehti kertoo. Miestä epäillään huumausainerikoksesta, ja asian tutkinta on kesken.poliisilaitos on vahvistanut asian Twitterissä.”Kyseessä on vakava asia, ja se on ensimmäinen Hämeen poliisilaitoksella”, Hämeen poliisilaitos kertoo.Epäillyn hallusta löytyi Etelä-Suomen Sanomien haastatteleman tutkinnanjohtajan mukaan ”hyvin pieni määrä” kokaiinia.Viitteitä huumeiden ostamisesta tai myymisestä ei ole. Tutkinnanjohtajan mukaan poliisi ei kuulu päällystöön.