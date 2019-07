Ihmiset ihastuivat poroihin uimarannalla: Nyt rannalta löytyi kolibakteeria ja Rovaniemellä kiistellään, onko ulosteisiin syypää ihminen vai poro

Kotimaa

Ihmiset ihastuivat poroihin uimarannalla: Nyt rannalta löytyi kolibakteeria ja Rovaniemellä kiistellään, onko

Rovaniemeläisellä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poroilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki