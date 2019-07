Heinolassa kolmen ajoneuvon kolari, 10 ihmistä loukkaantui

Kotimaa

Päijät-Hämeessä on tapahtunut kolmen ajoneuvon kolari, jossa ainakin kaksi ihmistä on loukkaantunut vakavasti. Onnettomuus tapahtui Nelostiellä Makkaramäen kohdalla noin viisi kilometriä Lusin liittymästä Jyväskylän suuntaan.Pelastuslaitoksen mukaan kaksi ajoneuvoista oli törmännyt nokakkain. Onnettomuudessa oli osallisena kolme henkilöautoa ja kymmenen ihmistä, kertoo Päijät-Hämeen pelastuslaitos.Kaikki onnettomuudessa olleet henkilöt on kuljetettu tarkastukseen tai hoitoon.Hämeen poliisilaitokselta vahvistetaan kahden ihmisen loukkaantuneen vakavasti. Muiden loukkaantuneiden terveydentilasta ei Hämeen poliisin mukaan ole toistaiseksi tietoa.sai tiedon kolarista torstaina alkuillasta kello 18.32.Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat pelastuslaitoksen mukaan päättyneet. Pelastuslaitos ohjasi paikalla liikennettä.Poliisi tiedottaa asiasta myöhemmin.