Attendolle 200 000 euron uhkasakko Kangasalla, hoivakodissa puutteita muun muassa henkilökunnan määrässä ja lääkehuollossa

Attendolle 200 000 euron uhkasakko Kangasalla, hoivakodissa puutteita muun muassa henkilökunnan määrässä ja lääkehoidossa

- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) antoi perjantaina 200 000 euron uhkasakon hoivapalveluyritys Attendon Kangasalla toimivalle hoivakoti Herttuattarelle.Päätös tehtiin, sillä toiminta ei ole aluehallintoviraston tiedotteen mukaan lain vaatimalla tasolla. Hoivakodin toiminnassa on sen mukaan havaittu useita vakavia puutteita.Avi hallitsi myös jopa Herttuattaren toiminnan keskeyttämistä, mutta päätyi lopulta antamaan vain määräyksen ja uhkasakon. Kiireellisimmät ongelmat on korvattava 11. elokuuta mennessä.toiminnan epäkohdista eli esimerkiksi henkilöstön vähäisyydestä, ja lääkehoidon ongelmista on tiedotteen mukaan tullut useita yhteydenottoja valvontaviranomaisille.Hoivakotia on jo aikaisemmin ohjattu korjaamaan epäkohtia, mutta ne eivät tiedotteen mukaan ole riittävästi korjaantuneet.ja Kangasalan kaupungin tekemällä ennalta ilmoittamattomalla tarkastuskäynnillä hoivakodissa havaittiin useita vakavia ja pitkään jatkuneita puutteita.Esimerkiksi tehostetussa palveluasumisessa asukkaita oli 40, vaikka lupa olisi ollut vain 25 asukkaaseen.Asukkaille on myös esimerkiksi annettu vääriä lääkkeitä, ja välillä niitä on myös unohdettu antaa. Lisäksi huumausaineiksi luettavia lääkkeitä on kadonnut. Hoitajia ei myöskään ole ohjeistettu riittävästi.Attendolla on Valviran myöntämä lupa tuottaa Herttuattaressa tehostettua palveluasumista vanhuksille 25 asiakaspaikan verran sekä ilmoituksenvaraista palveluasumista vammaisille 28 asiakaspaikan verran.