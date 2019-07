Kotimaa

Bajamaja kaadettiin uimarannalle Nokialla, sisältö valui veteen: ”Ehdoton suositus, että sinne ei mentäisi”

Nokian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaupunki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tieto

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pyhäjärven