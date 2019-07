Kotimaa

Naisen astma puhkeaa usein vasta aikuisena, tutkijan mukaan merkittävin riski­tekijä on suku­tausta

Astma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koska

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lievimmillään