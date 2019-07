Kotimaa

Kotkan meripäivät saivat ihmiset liikkeelle, poliisilla oli 200 tehtävää viikonloppu­öiden aikana

Poliisilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisitehtäviä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kotkan