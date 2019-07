Kotimaa

Lääkkeiden saantihäiriöt ovat lisääntyneet Suomessa jo vuosien ajan, eikä asialle voi oikein mitään

Lääkkeiden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hankaliksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Auttaisiko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Varastoinnin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Velvoitevaraston