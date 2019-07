Pakettien haku tai verenluovutus onnistuvat yhä ajokortilla – vuodenvaihteen lakimuutos aiheutti viikkojen ruuhkat henkilökorttien hakuun

Kotimaa

Pakettien haku tai verenluovutus onnistuvat yhä ajokortilla – vuodenvaihteen lakimuutos aiheutti viikkojen ruu

Kolmella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Henkilökorttia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisin