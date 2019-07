Kotimaa

Tapaus

on selvittänyt Ylivieska–Iisalmi-radan junaraiteille heinäkuun puolessa välissä kasattujen kivien tapauksen, tiedottaa Oulun poliisi.Asialla oli kolme noin kymmenvuotiasta lasta, jotka olivat käyneet kasaamassa kiviä junaraiteille Ylivieskan Raudaskylässä kahtena päivänä.ylikäytävälle oli kasattu kiviä muutaman metrin matkalle. Ylivieskan poliisi sai asiasta ilmoituksia useana päivänä, ja silminnäkijöiden mukaan tekijät olivat pieniä lapsia.Lapset ovat myöntäneet teot. Poliisi on puhuttanut lapset ja tehnyt heistä lasten­suojelu­ilmoitukset.Lapset eivät joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen teostaan, mutta heillä on vahingonkorvausvelvollisuus. Tässä tapauksessa poliisin tietojen mukaan vahingot ovat vähäiset.selvisi annettujen yleisövihjeiden perusteella. Poliisi kiittää vihjeiden antajia.Kivien kasaaminen radalle voi aiheuttaa vaaratilanteen ja vaurioittaa raiteita, poliisi muistuttaa tiedotteessa.