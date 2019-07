Kotimaa

Useita maatalousrakennuksia ilmiliekeissä Ilmajoella Etelä-Pohjanmaalla

Useita maatalousrakennuksia palaa Ilmajoella Etelä-Pohjanmaalla. Pelastustoimen mukaan rakennukset ovat ilmiliekeissä.



Hälytys suurpalosta tuli Munakantielle hieman ennen aamukymmentä keskiviikkona. Paikalle on hälytetty 17 yksikköä.



Tieliikennekeskuksen mukaan alueella on suljettu tie liikenteeltä 2,6 kilometrin alueelta. Sulku on voimassa toistaiseksi.