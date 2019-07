Kotimaa

Suuri osa eroavista pareista ei tajua tehdä ositusta, ja se kostautuu viimeistään toisen kuollessa

Suuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Voi olla,

Eroparien