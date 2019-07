Kotimaa

Lento-onnettomuus Pirkkalan kentällä – STT: Pienkone on pudonnut maahan

Tampereen Pirkkalan

Tilannehuoneen

lentokentälle on hälytetty useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Pelastuslaitos sai hälytyksen hieman ennen kello yhdeksää keskiviikkoiltana.Ensitiedotteen mukaan kyse on suuresta ilmaliikenneonnettomuudesta tai sen vaarasta. Paikalla on 19 pelastuslaitoksen yksikköä.STT:n tietojen mukaan kyse olisi pienkoneen putoamisesta. Pirkanmaan pelastuslaitos ei vahvistanut koneen putoamista HS:lle, vaan kertoi pienkoneen joutuneen lento-onnettomuuteen.STT:n tietojen mukaan pienkone putosi rajusti nokalleen ilmeisesti laskeutumisen yhteydessä. Henkilövahingoista ei ole vielä varmuutta.Pelastustyöt paikalla ovat kesken.hälytyslistan mukaan paikalla olisi ollut kuumailmapallo kiitotien päällä. Tieto perustuu silminnäkijän raportointiin, eikä havaintoa ole tarkistettu.Uutinen päivittyy.