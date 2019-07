Kotimaa

Pienkone joutui onnettomuuteen Pirkkalan lentokentällä – Traficom: lento-oppilas kuoli

Tampereen Pirkkalan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onnettomuuden

Lentoturma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy