Kotimaa

Kuusivuotias tyttö kateissa Porissa

Juuri nyt

Kuusivuotias

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

tyttö on kateissa Porin Koivistonluodolla, Lounais-Suomen poliisi kertoo tiedotteessa.Viimeisin havainto tytöstä on tehty torstaina puolen päivän aikoihin Koivistonluodontiellä sijaitsevasta leikkipuistosta.Tyttö on pukeutunut valkoiseen trikoopaitaan ja mustiin leveälahkeisiin housuihin. Hänellä on vaaleat, polkkamalliset hiukset.Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hätänumeroon 112.