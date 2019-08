Kotimaa

Teinipoika levitti teloituskuvaa ja julkaisi koulusurmauhkauksen Ylilaudassa, oikeus tuomitsi ehdolliseen

levitti puhelimellaan muun muassa raakaa väkivaltaa ja vähäpukeisia lapsia sisältävää kuvamateriaalia sekä julkaisi Ylilauta-keskustelufoorumilla koulusurmauhkauksen.Hänet tuomittiin 70 päivän ehdolliseen vankeuteen. Vaasan hovioikeus vahvisti aiemman käräjätuomion tiistaisella päätöksellään.Rikokset tapahtuivat vuosina 2016 ja 2017, jolloin poika oli 15–16-vuotias.Käräjäoikeudessa poika myönsi toimineensa syyttäjän kertomalla tavalla. Hän levitti Whatsapp-keskusteluryhmään ja Ylilaudalle yli 20 kuvatallennetta, joissa oli muun muassa ihmisten ja eläinten teloittamista, ruumiiden silpomista sekä lapsia, jotka poseeraavat vähissä vaatteissa.levittämisen lisäksi poika uhkasi pohjalaista koulua koulusurmalla. Hän kirjoitti vuoden 2017 helmikuussa Ylilaudalle suunnitelleensa koulun ”hieromista” kahden kuukauden ajan ja aikovansa toteuttaa sen huomenna.”Hän on liittänyt viestiin meemin, jossa on sammakko pistooleineen ja sana ’enough’ eli riittää”, syyttäjän teonkuvauksessa sanotaan.Noin kolmea tuntia myöhemmin poika julkaisi foorumilla koulun kuvan ja kirjoitti aikovansa toteuttaa ”hieromisen” kyseisessä koulussa.”Ilmaisua ’hieronta’ on käytetty yleisesti sanotulla sivustolla tarkoittamaan kouluampumista ja koulusurmia, syytteessä sanotaan.”katsoi syytteet toteen näytetyiksi pojan tunnustuksen perusteella. Hänet tuomittiin nuorena henkilönä tehdyistä väkivaltakuvauksen levittämisestä, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä ja perättömästä vaarailmoituksesta.Oikeus otti huomioon syytetyn nuoren iän, mutta katsoi, ettei häntä voida kokonaan jättää tuomitsematta rangaistukseen. Lieventävänä seikkana rangaistukseen vaikutti pojan terveydentila.