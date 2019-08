Kotimaa

12- ja 14-vuotiaat tytöt katosivat Riihimäellä

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toinen

etsii 12-vuotiasta ja 14-vuotiasta tyttöä, jotka katosivat torstaina päivällä Riihimäeltä, Hämeen poliisi kertoo tiedotteessa.Tytöt katosivat noin kello 14 aikaan. Poliisin mukaan he saattavat olla tällä hetkellä Tampereen alueella.tytöistä on pukeutunut urheiluvaatteisiin. Hänellä on jalassaan mustat housut, joissa on pinkkejä raitoja. Tytön paita on pinkki ja takki musta. Hänen ruskeat hiuksensa ovat poninhännällä.Toisella tytöistä on päällään takki, jossa on valkoinen selkäosa, edessä värejä ja teksti ”gymnastics”. Hänen hiuksensa ovat ruskeat ja puolipitkät.Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hätänumeroon 112.